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Агрохолдинг планирует увеличить производство комбикормов на 13%
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Агрохолдинг планирует увеличить производство комбикормов на 13% 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
АПХ «Мираторг» сообщает, что планирует увеличить производство комбикормов, на 13% до 1,65 млн тонн в 2018 году для обеспечения кормами новых свиноводческих площадок.
Активы комбикормового дивизиона включают четыре комбикормовых завода в Белгородской и Брянской областях, которые полностью обеспечивают потребность в комбикормах свинокомплексы и птицеводческий дивизион агрохолдинга. Увеличение объема производства в 2018 году обусловлено запуском межрегионального проекта «удвоение свиноводства» и открытием новых свиноводческих площадок.
Общий объем произведенной продукции на комбикормовых заводах компании в 2017 году, включая пшеницу с напылением и структурированное зерно, составил порядка 1,55 млн тонн. Около 80% от общего объема производства — комбикорма для свиноводческого дивизиона. Рецептуры комбикормов разрабатываются с учетом особенностей кормления животных разных возрастов на различных этапах откорма. Все комбикорма, производимые на заводах агрохолдинга, сертифицированы, и изготавливаются из натурального сырья, выращенного в собственных сельхозугодьях.
«Собственное кормопроизводство оказывает огромное влияние на всю цепочку вертикально-интегрированного производства: оно позволяет не только контролировать качество конечной продукции, но и ее себестоимость, ведь комбикорма занимают в ней до 75%», — прокомментировали в пресс-службе АПХ.
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