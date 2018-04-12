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Международные резервы России выросли на $1,2 млрд
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Международные резервы России выросли на $1,2 млрд 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Reuters
За неделю международные резервы России выросли на $1,2 млрд и на 6 апреля составили $458,9 млрд против $457,7 млрд на 30 марта, сообщает Банк России.
"Международные резервы на 6 апреля составили $458,9 млрд и за неделю увеличились на $1,2 млрд, или на 0,3%, преимущественно вследствие приобретения валюты в рамках бюджетного правила", — заявили в ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $200 млн
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