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Посевная на Южном Урале обойдется в 5 миллиардов рублей
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Посевная на Южном Урале обойдется в 5 миллиардов рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В этом году затраты сельхопредприятий Челябинской области на проведение посевной кампании составят 5,09 миллиарда рублей.
Львиная доля средств пойдет на приобретение горюче-смазочных материалов (2,8 миллиарда), а также техники и запчастей (1,3). Пока техника готова к началу работ на 88 процентов.
В этом году площадь ярового сева на Южном Урале увеличится на 4000 гектаров и составит 1 миллион 677 тысяч га, общая посевная площадь — 1 миллион 889 тысяч га.
Чтобы обеспечить проведение весенне-полевых работ, значительная часть предусмотренных субсидий — 1,2 миллиарда рублей — будет перечислена хозяйствам до 1 июня. По данным на 11 апреля аграрии уже получили 506 миллионов рублей господдержки, а также льготные краткосрочные кредиты (по ставке не выше 5 процентов годовых) — 3,9 миллиарда рублей.
Второй год подряд кредитование сельхозпроизводителей в Челябинской области ведут напрямую уполномоченные банки. По их программам аграрии могут, в частности, приобретать в кредит технику некоторых отечественных заводов с дополнительной скидкой до 10 процентов.
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