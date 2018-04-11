В честь 20-летия серию книг «Гарри Поттер» перевыпустят с «юбилейными» обложками (фото)

В начале 2018 года было объявлено, что в честь 20-летия романа «Гарри Поттер и Философский камень» семь книг серии будут переизданы с новыми обложками, которые специально в честь юбилея нарисовал художник Брайан Селзник. Теперь «юбилейные» обложки «Гарри Поттера» наконец-то можно оценить своими глазами — издательство Scholastic показало все семь макетов, которые, будучи составленными вместе, к тому же образуют необычный коллаж.

В продаже юбилейное переиздание «Гарри Поттера» появится 26 июня, в сентябре последуют специальные коллекционные наборы. К сожалению, российских читателей мы пока порадовать не можем – неизвестно, доберутся ли «юбилейные» версии «Гарри Поттера» до России или нет.

Полноразмерный коллаж из обложек можно увидеть по этой ссылке.

попкорнnews