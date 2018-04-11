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Посевная кампания обойдется Челябинской области в 5 миллиардов рублей
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Посевная кампания обойдется Челябинской области в 5 миллиардов рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Министр сельского хозяйства Челябинской области отчитался перед губернатором о готовности региона к посевной кампании.
Алексей Кобылин сообщил, что в этом году в регионе увеличится площадь ярового сева. Он составит более 1,6 млн га. Почти 1.4 млн га будет засеяно зерновыми и бобовыми культурами. Еще 329 тысяч га займут посевы кормовых культур, а 112 тысяч га — масляничные.
Алексей Кобылин заверил, что 88% сельхозтехники готово к работе.
Говоря о распределении денежных средств министр отметил, что 2,8 млрд рублей запланировано только на ГСМ. Еще 1.3 миллиарда необходимо на запчасти. Готовясь к новому сезону, селяне уже взяли в кредит у банков почти 4 миллиарда рублей.
Еще 1,2 млрд рублей распорядился субсидировать аграриям в качестве господдержки губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
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