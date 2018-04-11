Moody's отозвало рейтинги «Русала»

Об этом говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что отзыв вызван по бизнес-причинам.

На момент отзыва корпоративный рейтинг группы компаний находился на уровне «Ba3», рейтинг вероятности дефолта — на уровне «Ba3-PD».

Прогноз по рейтингам был позитивный.

Ранее сообщалось, что Нью-Йоркская товарная биржа Comex отменила разрешение на регистрацию и поставку алюминия компании "Русала"