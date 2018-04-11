Moody's отозвало рейтинги «Русала» 

Об этом говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что отзыв вызван по бизнес-причинам.
На момент отзыва корпоративный рейтинг группы компаний находился на уровне «Ba3», рейтинг вероятности дефолта — на уровне «Ba3-PD».
Прогноз по рейтингам был позитивный.
Ранее сообщалось, что Нью-Йоркская товарная биржа Comex отменила разрешение на регистрацию и поставку алюминия компании "Русала".
Регистрация отмена для следующих дочерних предприятий «Русала»: Богословский, Кандалакшский, Надвоицкий алюминиевые заводы, а также заводы в Братске, Иркутске, Красноярске, Саяногорске, Волгограде.