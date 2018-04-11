МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Корпорация «Технониколь» купила завод по производству каменной ваты в Белгороде, говорится в сообщении корпорации.
"Техниколь" закрыла сделку по покупке 100% акций АО «ЗНОиМ», входившего в группу компаний Izovol. Сумма сделки не раскрывается, отмечается в нем.
Приобретение завода в Белгороде должно позволить корпорации улучшить свои позиции в сегменте теплоизоляции Центрального федерального округа, отмечается в сообщении.
Как указывается в нем, после интеграции в «Технониколь», предприятие продолжит выпуск продукции под торговой маркой Izovol.
Белгородский завод стал 53-м производственным активом корпорации. Предприятие мощностью 1,5 миллиона кубометров каменной ваты в год производит общестроительную изоляцию, звукоизоляционные плиты, техническую изоляцию и огнезащиту, а также сэндвич-панели.
"Технониколь" — российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Компания основана в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым. Заводы корпорации расположены в семи странах.