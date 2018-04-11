«Технониколь» купила завод по производству каменной ваты в Белгороде

МОСКВА , 11 апр — РИА Недвижимость. Корпорация «Технониколь» купила завод по производству каменной ваты в Белгороде , говорится в сообщении корпорации.

"Техниколь" закрыла сделку по покупке 100% акций АО «ЗНОиМ», входившего в группу компаний Izovol. Сумма сделки не раскрывается, отмечается в нем.

Приобретение завода в Белгороде должно позволить корпорации улучшить свои позиции в сегменте теплоизоляции Центрального федерального округа, отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, после интеграции в «Технониколь», предприятие продолжит выпуск продукции под торговой маркой Izovol.

Белгородский завод стал 53-м производственным активом корпорации. Предприятие мощностью 1,5 миллиона кубометров каменной ваты в год производит общестроительную изоляцию, звукоизоляционные плиты, техническую изоляцию и огнезащиту, а также сэндвич-панели.