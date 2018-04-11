Банк «Объединенный Капитал» снизил ставки по вкладам в рублях

«Классика» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев и год) открывается под 5,6—6,2% (до этого — под 5,6—6,4%). Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

«Отзывно-пополняемый» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев и год) можно разместить под 3,6—6,6% (ранее — под 3,8—6,8%), а «Мультивалютный» (от 50 тыс. рублей на год) — под 6,5% вместо 6,7%.

Продуктовый виджет

Доходность «Премии» (от 1 млн рублей на три, шесть месяцев и год) составляет 6,2—6,75% (ранее — 6,4—7,15%), а «Привилегии» (от 10 млн рублей на три, шесть месяцев и год) — 6,6—7,2% (вместо 7—7,6%).

По четырем вышеуказанным вкладам проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, за исключением «Привилегии».