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Банк «Объединенный Капитал» снизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Объединенный Капитал» снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
«Классика» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев и год) открывается под 5,6—6,2% (до этого — под 5,6—6,4%). Выплата процентов осуществляется ежемесячно.
«Отзывно-пополняемый» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев и год) можно разместить под 3,6—6,6% (ранее — под 3,8—6,8%), а «Мультивалютный» (от 50 тыс. рублей на год) — под 6,5% вместо 6,7%.
Продуктовый виджет
Доходность «Премии» (от 1 млн рублей на три, шесть месяцев и год) составляет 6,2—6,75% (ранее — 6,4—7,15%), а «Привилегии» (от 10 млн рублей на три, шесть месяцев и год) — 6,6—7,2% (вместо 7—7,6%).
По четырем вышеуказанным вкладам проценты выплачиваются в конце срока.
Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, за исключением «Привилегии».
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