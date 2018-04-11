Медведев: в 2018 году на повышение зарплат бюджетников дополнительно выделят более 136 млрд рублей 

«Объём федеральной поддержки регионам на протяжении последних лет неуклонно рос, в этом году он превысит 1,7 трлн рублей, это почти на 2,5% больше чем в 2017 году. Коллеги из »Единой России» спрашивали, планирует ли правительство оказать регионам дополнительную помощь на повышение зарплат бюджетников. Ответ: да, планирует, в этом году её размер составит более 136 млрд рублей», — сказал он.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что повышение зарплат бюджетников обусловлено достижением показателей, заложенных в майских указах президента.