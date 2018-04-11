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Moody’s отозвало рейтинги «Русала»
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Moody’s отозвало рейтинги «Русала» 

Rambler News Service 1 час назад
Рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги алюминиевой компании «Русал», говорится в материалах агентства.
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