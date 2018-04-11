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Россия удерживает лидирующую позицию в ТЭК, заявил Медведев
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Россия удерживает лидирующую позицию в ТЭК, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. РФ удерживает лидирующую позицию в топливно-энергетическом комплексе, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"В топливно-энергетическом комплексе нам удается удерживать лидирующие позиции. В 2017 году Россия сохранила за собой первое место по экспорту газа. Второе — по экспорту нефти. Третье — по экспорту угля", — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 6 лет.
По данным Минэнерго РФ, добыча нефти в РФ в 2017 году составила 546,8 миллиона тонн, газа — 691,1 миллиарда кубометров, угля — 407,8 миллиона тонн.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
LIVE\: Ежегодный отчет правительства перед Госдумой
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