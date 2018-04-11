Банк Точка начал платить кешбэк с уплаченных налогов бизнеса

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Банк для предпринимателей «Точка» первым в России начал предлагать клиентам кешбэк с уплаченных налогов. Размер выплаты составит 2% от общей суммы налогов, сообщил Inc. представитель банка.

Максимальный размер кешбэка составит 3 тыс. рублей, а минимальный — 10 рублей. Услуга будет доступна для всех клиентов банка вне зависимости от системы налогообложения. Клиент сможет получить кешбэк за уплаченные налоги в начале месяца, следующего за месяцем уплаты налогов. При первом зачислении кешбэка банк направит клиенту письмо, в котором расскажет, из чего сложилась сумма кешбэка.

Кешбэк будет работать для налогов на прибыль и доход, налогов и взносов на социальные нужды, налогов на совокупный доход, налогов на имущество, налогов за пользование природными ресурсами, а также задолженностей по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.

Дарья Липовцева

продакт-оунер

«Мы первыми на рынке сделали такой продукт и надеемся, что предпринимателям он понравится. Если кешбэк в банковском обслуживания физлиц уже стал чем-то привычным, то кешбэк на категории трат, специфичные для предпринимателей, еще не так распространен. Вероятно, такой подход вскоре станет базовым в обслуживании бизнеса и тренд подхватят всех участники рынка».

Выплаты кешбэка с налогов доступны для клиентов с тарифом «Идеальный», отмечают в «Точке». Клиенты смогут перейти на этот тариф в приложении или мобильном банке (он начнет действовать с 1 числа следующего месяца). При этом кешбэк будет зачисляться клиенту автоматически.

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А в конце марта стало известно, что аудитория российских кешбэк-сервисов подскочила на 141%.

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