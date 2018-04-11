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Медведев рассказал о партнерах России в военно-техническом сотрудничестве
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Медведев рассказал о партнерах России в военно-техническом сотрудничестве 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Круг партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества сегодня включает более сотни государств, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции на международном рынке вооружений. Так, в 2012 году объем экспорта был в районе 14 миллиардов долларов, все последующие годы удерживался на уровне 15 миллиардов.
"Даже в условиях санкций портфель заказов не опускался ниже 45 миллиардов долларов. А география военно-технического сотрудничества постоянно растет. Сегодня среди партнеров России больше 100 государств", — сообщил Медведев, выступая в среду с отчетом о работе правительства.
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