Медведев рассказал о поддержке компаний под санкциями

Медведев рассказал о поддержке попавших под санкции компаний

Меры поддержки компаний, против которых США ввели очередные санкции, будут направлены не на компенсацию потерь их владельцев, а на сохранение производств и рабочих мест, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

Глава кабинета министров провел в Санкт-Петербурге заседание правительственной комиссии по импортозамещению, чтобы обсудить реализацию соответствующих проектов в автомобильной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности, производстве строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники.

Запущенный около четырех лет назад процесс уже дал около 100 полноценных работающих проектов и 1500 технологических направлений.

"Важно, чтобы эта разностороння работа продолжалась системно и непрерывно: чтобы в отраслевые планы вовремя вносились коррективы, чтобы производители осваивали производства новых компонентов, новых технологий, переходили на российское программное обеспечение и при этом не теряли в качестве по сравнению с зарубежными товарами", — отметил председатель правительства.

Выполнить цели импортозамещения Россия обязана невзирая на то, что другие государства этому мешают всеми способами. Последние санкции США ударили по отдельным компаниям, по фондовому рынку и курсу рубля. "Несмотря на то, что ситуация вполне контролируемая, очевидно, она требует пристального внимания со стороны правительства", — заявил Медведев.

— Тем более неопределенности на рынках добавляют и всякие дурацкие милитаристские заявления, которые звучат из ряда натовских стран, — описал премьер без купюр ситуацию на мировых биржах.

Против нашей страны игра идет беспринципными и неконкурентными методами, и правительство готово оказать поддержку компаниям, попавшим в сложную ситуацию после введенных ограничений.