Структура Ротенберга купила контрольный пакет в «Мостотресте»

«Мостотрест» — это крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов компании — мост «Живописный» через Москву-реку, участки автодороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи , строительство транспортного перехода через Керченский пролив. В «Мостотресте» работает более 30 000 человек.

С 2015 г. контролирующим акционером в компании был НПФ «Благосостояние». О том, что фонд готовится продать свою долю, стало известно в феврале 2018 г. До «Благосостояния» контрольный пакет компании принадлежал Marc O'Polo Investment, которую связывали с Аркадием Ротенбергом.