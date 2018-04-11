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Структура Ротенберга купила контрольный пакет в «Мостотресте»
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Структура Ротенберга купила контрольный пакет в «Мостотресте» 

Ведомости 2 часа назад
Структура бизнесмена Аркадия Ротенберга — «Стройпроектхолдинг» — приобрела 94,2% акций ПАО «Мостотрест». Об этом говорится в сообщении компании.
«Мостотрест» — это крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов компании — мост «Живописный» через Москву-реку, участки автодороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи, строительство транспортного перехода через Керченский пролив. В «Мостотресте» работает более 30 000 человек.
С 2015 г. контролирующим акционером в компании был НПФ «Благосостояние». О том, что фонд готовится продать свою долю, стало известно в феврале 2018 г. До «Благосостояния» контрольный пакет компании принадлежал Marc O'Polo Investment, которую связывали с Аркадием Ротенбергом.
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