Сбербанк и «Яндекс» могут закрыть сделку по созданию СП по e-commerce в ближайшие 2 недели

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Сбербанк может закрыть сделку по созданию СП с "Яндексом" по e-commerce на базе «Яндекс. Маркета» в ближайшие пару недель. Об этом сообщил первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис в ходе форума Online Retail Russia 2018.

"Мы очень долго получали разрешение от антимонопольных органов, ЦБ … Буквально неделю назад получили все разрешения. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы наконец-то осуществим инвестицию в компанию «Яндекс. Маркет», — сказал он. Хасис отметил, что стороны планируют сделать на базе «Яндекс. Маркета» национальный маркеплейс, который будет включать, в том числе, FMCG-категорию (товары повседневного спроса). «Несмотря на то, что сделка долго согласовывалась, вместе с „Яндексом“ очень активно работаем над развитием каких-то новых моделей, которые будут представлены рынку, я думаю, уже в этом году. Я, конечно, очень надеюсь, что именно эта компания и станет таким российским Amazon », — сказал он. «При этом я знаю еще штук пять-семь компаний, которые в России тоже хотят стать Amazon. Я думаю, нам предстоят очень интересные годы, когда будет происходить эволюция, конкуренция», — добавил Хасис.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 4 апреля удовлетворила ходатайство Сбербанка и его структуры ООО «Цифровые активы» о создании совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс. Маркета».

В начале августа 2017 г. Сбербанк и «Яндекс. Маркет» подписали соглашение о намерениях создать совместного предприятия на базе «Яндекс. Маркета», в декабре 2017 г. было подписано обязывающее соглашение. По условиям соглашения, Сбербанк покупает вновь выпущенные акции «Яндекс. Маркета» на сумму 30 млрд руб. Партнеры оценивают совместное предприятие в 60 млрд руб. Сбербанк и «Яндекс» будут владеть в СП равными долями, а 10% акций пойдут на опционы для поощрения сотрудников.