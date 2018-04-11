Медведев рассказал о выручке стартапов в «Сколково»

Госдуме. "Параллельно мы выстраиваем инфраструктуру поддержки инновационной деятельности. За счет различных институтов развития мы поддержали почти 6 тысяч стартапов во всех сферах. Работа идет на разных площадках, только в «Сколково» суммарная выручка от стартапов превысила 150 миллиардов рублей", — заявил Медведев, выступая с отчетом правительства РФ

Он также отметил, что реализуемая Национальная технологическая инициатива создает условия для выхода на рынок принципиально новых товаров.