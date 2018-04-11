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Медведев рассказал о выручке стартапов в «Сколково»
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Медведев рассказал о выручке стартапов в «Сколково» 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Суммарная выручка стартапов в «Сколково» превысила 150 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Параллельно мы выстраиваем инфраструктуру поддержки инновационной деятельности. За счет различных институтов развития мы поддержали почти 6 тысяч стартапов во всех сферах. Работа идет на разных площадках, только в «Сколково» суммарная выручка от стартапов превысила 150 миллиардов рублей", — заявил Медведев, выступая с отчетом правительства РФ в Госдуме.
Он также отметил, что реализуемая Национальная технологическая инициатива создает условия для выхода на рынок принципиально новых товаров.
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