Медведев рассказал о выручке стартапов в «Сколково» 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Суммарная выручка стартапов в «Сколково» превысила 150 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Параллельно мы выстраиваем инфраструктуру поддержки инновационной деятельности. За счет различных институтов развития мы поддержали почти 6 тысяч стартапов во всех сферах. Работа идет на разных площадках, только в «Сколково» суммарная выручка от стартапов превысила 150 миллиардов рублей", — заявил Медведев, выступая с отчетом правительства РФ в Госдуме.
Он также отметил, что реализуемая Национальная технологическая инициатива создает условия для выхода на рынок принципиально новых товаров.