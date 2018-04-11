Subaru повысила цены в России

Японская марка не переписывала ценники с 2016-го, но на фоне падения рубля, повышения акцизов и утилизационного сбора увеличила цены на свою продукцию вслед за некоторыми другими автопроизводителями.

Итак, цена кроссовера XV увеличилась на 30-40 тыс. рублей в зависимости от комплектации при неизменном базовом ценнике в 1 599 тыс. рублей. Все модификации Forester прибавили 40 тысяч рублей (от 1 699 тыс. рублей), а Outback и вовсе подорожал на 50 тысяч рублей (от 2 449 тысяч рублей), но версия с 3,6-литровым двигателем осталась при прежнем ценнике (3 299 тыс. рублей).

Также объявлены цены на «заряженный» седан WRX — 268-сильный спортседан с шестиступенчатой механикой стоит 2 479 тыс. рублей, а версия с вариатором Lineartronic дороже на 180,9 тыс. рублей. Самый дорогой Subaru — суперседан WRX STI за 3 429,9 тыс. рублей.