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Доллар в минусе на сохраняющейся неопределенности вокруг США и КНР
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Доллар в минусе на сохраняющейся неопределенности вокруг США и КНР 

Прайм 9 апреля 2018
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МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Курс доллара к основным мировым валютам опускается вечером в понедельник, валютные рынки по-прежнему оценивают ситуацию вокруг США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.36 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,27% — до 89,86 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,232 доллара за евро с 1,2281 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене снижался до 106,75 иены за доллар со 106,94 иены на предыдущем закрытии.
На прошлой неделе мировые рынки оказались под давлением после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. Позднее официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал такие действия американской стороны ошибочными.
Уже в понедельник мировые фондовые рынки показали рост после сообщений с американской стороны. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что не ожидает торговой войны с КНР. В результате биржи АТР и Европы закрылись в плюсе, а индексы США демонстрируют увеличение. «Инвесторы задумались над тем, как проблемы в торговых отношениях с Китаем повлияют на экономику США», — пишет издание The Wall Street Journal, поясняя динамику валютных рынков.
В среду рынки ожидают несколько важных статистик по США. Так, минтруда страны сообщит данные по инфляции в стране за март. Эксперты ожидают ускорения инфляции за месяц до 2,4% в годовом выражении с уровня февраля в 2,2%, в месячном выражении аналитики ожидают нулевой инфляции.
Министерство финансов страны также обнародует в этот день данные по состоянию бюджета США в марте. Аналитики ожидают сокращения дефицита бюджета до 194 миллиардов долларов по сравнению с уровнем февраля в 215 миллиардов. Ранее Бюджетное управление Конгресса США сообщило, что ожидает роста дефицита бюджета США до более чем 1 триллиона долларов уже к 2020 году.
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