Ещё
За март 2018 года в Кемеровской области добыли 21 млн тонн угля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За март 2018 года в Кемеровской области добыли 21 млн тонн угля 

АиФ Кузбасс 49 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
За первый весенний месяц угольщики Кузбасса добыли 21 млн тонн угля.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, открытым способом добыто 13,3 млн тонн, в шахтах — 7,7 млн тонн. Также добыто 6 млн тонн коксующегося угля, энергетических марок угля — 15 млн тонн.
Всего за первые три месяца 2018 года угольщики Кузбасса добыли 59,6 млн тонн угля, что выше показателей прошлого года на 4,6%. В марте конечные потребители получили рекордное количество угля — 19 млн тонн, на экспорт отправили 12,7 млн тонн «черного золота». Металлурги и коксохимики страны получили 2,9 млн тонн сырья, электростанции — 2,3 млн тонн, население области и предприятия ЖКХ — 0,4 млн тонн.
АиФ Кузбасс: последние новости
Минстрой поручил проверить, как расположены детские комнаты в ТЦ Число жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» выросло до 53 Власть совету? Аман Тулеев стал спикером Облсовета Кузбасса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства150
Украина начала операцию «Граница-2018»50
200 человек погибли при падении самолета в Алжире39
Первые кадры с места крушения Ил-7621
Россия пригрозила сбивать ракеты США897
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение