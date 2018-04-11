За март 2018 года в Кемеровской области добыли 21 млн тонн угля

За первый весенний месяц угольщики Кузбасса добыли 21 млн тонн угля.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, открытым способом добыто 13,3 млн тонн, в шахтах — 7,7 млн тонн. Также добыто 6 млн тонн коксующегося угля, энергетических марок угля — 15 млн тонн.

Всего за первые три месяца 2018 года угольщики Кузбасса добыли 59,6 млн тонн угля, что выше показателей прошлого года на 4,6%. В марте конечные потребители получили рекордное количество угля — 19 млн тонн, на экспорт отправили 12,7 млн тонн «черного золота». Металлурги и коксохимики страны получили 2,9 млн тонн сырья, электростанции — 2,3 млн тонн, население области и предприятия ЖКХ — 0,4 млн тонн.