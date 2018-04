Star Wars, South Park — в PS Store стартовали двойные скидки для PS Plus

В PlayStation Store стартовала новая распродажа, предложения которой в первую очередь приглянутся подписчикам PS Plus — для них скидки удвоены. Акция действует 2 недели и продлится до 26 апреля.

Самые интересные предложения распродажи (цена для PS Plus):

South Park: The Stick of Truth — 1599 рублей (1199 рублей);

This is the Police — 779 рублей (259 рублей);

DiRT 4 — 2431 рубль (1064 рубля);

No Man's Sky — 1624 рубля (749 рублей);

Dead by Daylight — 1539 рублей (879 рублей);

Divinity: Original Sin — 1624 рубля (749 рублей);

Dragon Age: Inquisition — 844 рубля (389 рублей);

Полное издание Dragon Age: Inquisition — 1169 рублей (539 рублей);

L. A. Noire — 1739 рублей (1479 рублей);

Полное издание Star Wars Battlefront (2015) — 1234 рубля (569 рублей);

ELEX — 2659 рублей (1519 рублей);

Metro Redux — 1139 рублей (379 рублей);

Titanfall 2 — 1624 рубля (749 рублей);

Shadow Warrior — 1139 рублей (379 рублей);

Batman: Arkham VR — 1049 рублей (699 рублей);

Battle Chasers: Nightwar — 1329 рублей (759 рублей);

Mirror's Edge Catalyst — 779 рублей (359 рублей).

Предложение недели в PS Store — Crash Bandicoot N. Sane Trilogy за 1749 рублей.