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Star Wars, South Park — в PS Store двойные скидки для подписчиков PS Plus
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Star Wars, South Park — в PS Store двойные скидки для подписчиков PS Plus 

Игромания.ру 16 минут назад
Фото: Игромания.ру
В PlayStation Store началась новая распродажа, которая в первую очередь приглянется подписчикам PS Plus — для них скидки удвоены. Действие акции продлится до 26 апреля.
Самые интересные предложения (цена для PS Plus):
South Park: The Stick of Truth — 1599 рублей (1199 рублей);
This is the Police — 779 рублей (259 рублей);
DiRT 4 — 2431 рубль (1064 рубля);
No Man's Sky — 1624 рубля (749 рублей);
Dead by Daylight — 1539 рублей (879 рублей);
Divinity: Original Sin — 1624 рубля (749 рублей);
Dragon Age: Inquisition — 844 рубля (389 рублей);
Полное издание Dragon Age: Inquisition — 1169 рублей (539 рублей);
L. A. Noire — 1739 рублей (1479 рублей);
Полное издание Star Wars Battlefront (2015) — 1234 рубля (569 рублей);
ELEX — 2659 рублей (1519 рублей);
Metro Redux — 1139 рублей (379 рублей);
Titanfall 2 — 1624 рубля (749 рублей);
Shadow Warrior — 1139 рублей (379 рублей);
Batman: Arkham VR — 1049 рублей (699 рублей);
Battle Chasers: Nightwar — 1329 рублей (759 рублей);
Mirror's Edge: Catalyst — 779 рублей (359 рублей).
Предложение недели в PS Store — Crash Bandicoot N. Sane Trilogy за 1749 рублей.
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