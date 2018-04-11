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Для студенческого научного общества Губкинского университета прошла презентация проекта «Приразломное»
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Для студенческого научного общества Губкинского университета прошла презентация проекта «Приразломное» 

Вестник района Гагаринский 44 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Для студентов Губкинского университета была организована интерактивная презентация проекта «Приразломное» на базе ООО «Газпром нефть шельф». Таким образом 5 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге поощрили победителей II Всероссийского конкурса на лучшее СНО нефтегазовой отрасли России.
В программу интерактивной презентации проекта «Приразломное» вошел обзорный фильм по МЛСП «Приразломная», доклады сотрудников компании, в которых были освещены основные вопросы по технологии добычи углеводородов.
Освоение Приразломного месторождения — первый проект добычи нефти на арктическом шельфе, реализованный в России. Кроме того, это единственный в мире шельфовый проект, в рамках которого нефть добывается со стационарной платформы, сообщают в университете.
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