Для студенческого научного общества Губкинского университета прошла презентация проекта «Приразломное»

В программу интерактивной презентации проекта «Приразломное» вошел обзорный фильм по МЛСП «Приразломная», доклады сотрудников компании, в которых были освещены основные вопросы по технологии добычи углеводородов.

Освоение Приразломного месторождения — первый проект добычи нефти на арктическом шельфе, реализованный в России. Кроме того, это единственный в мире шельфовый проект, в рамках которого нефть добывается со стационарной платформы, сообщают в университете.