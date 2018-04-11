Акционеры ВТБ ожидают роста дивидендов

Общее количество держателей акций ВТБ за 2017 год увеличилось на 13% и составило 102 тысячи человек. В Нижнем Новгороде количество акционеров на начало года составляло порядка 1,5 тысяч. На встрече обсуждались финансовые итоги 2017 года, дивидендная политика, стратегия развития банка в ближайшей перспективе.

Как рассказал руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин , в конце 2016 года банк принял стратегию развития на три года, в которой есть три направления: повышение рентабельности бизнеса, модернизация за счет IT-технологий и создание универсального банка путем завершения присоединения банка ВТБ24

По итогам 2017 года чистая прибыль группы ВТБ составила 120 млрд рублей, что на 20% больше плана. Рост по депозитам физлиц составил 21%, по юрлицам — 27%. Объем кредитования физлиц увеличился на 14% (рынок вырос на 13%), кредитование юрлиц увеличилось в среднерыночных пределах. Комиссионные доходы выросли на 16,5%.

Второе направление развития ВТБ — цифровая модернизация. Сейчас разрабатывается новый сервис дистанционного банковского обслуживания для розничных и корпоративных клиентов. Количество онлайн-клиентов в розничном бизнесе увеличилось с 27 до 41%. В 2,5 раза сократилось время принятия решения по кредитным онлайн заявкам. «Для акционеров был запущен пилот электронного голосования: эта опция была внедрена в мобильное приложение для акционеров и уже пользуется большой популярностью. Возможно, на годовом собрании акционеров в мае представим голосование на основе биометрии, — рассказал Владимир Хоткин.

Также участникам встречи была представлена обновленная программа привилегий для акционеров, например, специальные условия на депозитарное обслуживание и страхование, сниженные ставки по кредитам — объем предоставляемых льгот зависит от размера пакета акций.

Окончательное решение по дивидендам будет принято на годовом собрании акционеров 23 мая, но банк уже объявил о том, что доходность по привилегированным и обыкновенным акциям планируется выровнять — на практике это означает значительное увеличение дивиденда на обыкновенную акцию.