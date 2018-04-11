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Российские миллиардеры отыграли часть потерь
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Российские миллиардеры отыграли часть потерь из-за санкций, пишет Bloomberg 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состояние российских миллиардеров за вторник выросло на 1,47 миллиарда долларов, что позволило им частично отыграть потери в размере более 17 миллиардов долларов с момента введения санкций со стороны США в минувшую пятницу, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Только 9 из 25 российских миллиардеров во вторник снова оказались в минусе. Лидером падения стал Олег Дерипаска — его состояние за день уменьшилось на 213 миллионов долларов, до 5,51 миллиарда долларов. При этом эти потери уже гораздо меньше тех, что были зафиксированы в понедельник — тогда миллиардер потерял 905 миллионов долларов.
Остальные 16 российских миллиардеров, входящих в индекс BBI, нарастили свое состояние. В лидерах роста оказались основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов — его состояние за день выросло на 408 миллионов долларов, основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на 306 миллионов долларов, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — на 280 миллионов долларов, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин — на 244 миллиона долларов.
Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находятся 25 россиян.
Потери российских миллиардеров в понедельник превысили 15 миллиардов долларов, всего с момента введения санкций в минувшую пятницу миллиардеры потеряли более 17 миллиардов долларов.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Кроме того, санкции охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.
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