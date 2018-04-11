Российские миллиардеры отыграли часть потерь из-за санкций, пишет Bloomberg

Состояние российских миллиардеров за вторник выросло на 1,47 миллиарда долларов, что позволило им частично отыграть потери в размере более 17 миллиардов долларов с момента введения санкций со стороны США в минувшую пятницу, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Только 9 из 25 российских миллиардеров во вторник снова оказались в минусе. Лидером падения стал Олег Дерипаска — его состояние за день уменьшилось на 213 миллионов долларов, до 5,51 миллиарда долларов. При этом эти потери уже гораздо меньше тех, что были зафиксированы в понедельник — тогда миллиардер потерял 905 миллионов долларов.

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке . В этом списке сейчас находятся 25 россиян.

Потери российских миллиардеров в понедельник превысили 15 миллиардов долларов, всего с момента введения санкций в минувшую пятницу миллиардеры потеряли более 17 миллиардов долларов.