Регионы накопили более 64 миллиардов рублей на случаи ЧС

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Общий объем накопленных финансовых резервов в регионах России на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в четвертом квартале 2017 года увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 31% и превысил 64 миллиарда рублей, сообщает МЧС РФ

"В четвертом квартале 2017 года общий объем созданных во всех субъектах РФ резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 64,283 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем финансовых резервов субъектов увеличился на 15,343 миллиарда рублей (+31,4%)", — говорится в материалах ведомства.

Подчеркивается, что финансовые резервы в размере до 10 рублей на человека сейчас имеют шесть субъектов РФ, от 10 до 30 рублей — 11 регионов, а от 30 до 100 рублей — 29 субъектов.

По данным МЧС РФ, в четвертом квартале 2017 года российские регионы израсходовали из резервных фондов на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС и оказание материальной помощи пострадавшему населению почти 3,6 миллиарда рублей.