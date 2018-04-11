Алмазэргиэнбанк изменил тарифы по дебетовым картам JCB

Алмазэргиэнбанк внес изменения в тарифы по картам JCB Standard и JCB Gold.

Стоимость за первый год обслуживания JCB Standard теперь не взимается, со второго года составляет 500 рублей/16 долларов/16 евро. Для JCB Gold по новым тарифам взимается в размере 900 рублей/ 25 долларов/25 евро за первый год и 1,8 тыс. рублей/ 40 долларов /40 евро за последующие. Срок действия карт — три года. Плата за услугу СМС-информирования — 55 рублей в месяц.

Продуктовый виджет

Марина Вербицкая. «Существенное снижение комиссии за первый год обслуживания благоприятно сказалось на привлекательности продукта, стоимость за последующие годы осталась без изменений», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру

Прочие тарифы не изменились.

По картам предусмотрен cash back за покупки, совершенные за пределами РФ , в размере 1% от суммы. Максимальная сумма возврата составляет 2 тыс. рублей по «стандартной» карте и 3 тыс. рублей по «золотой» в месяц соответственно.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка до 1 млн рублей для Standard и до 2 млн рублей для Gold не взимается, свыше составит 5% от суммы превышения. В банкоматах или кассах сторонних банков за снятие средств в размере не более 5 тыс. рублей/100 долларов/100 евро для Standard и 35 тыс. рублей/ 500 долларов/ 500 евро в месяц плата не берется, свыше взимается в размере 1%, мин. 120 рублей/5 долларов/5 евро.