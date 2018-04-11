Нижегородская область заняла 1 место в ПФО по объему производства готовых металлических изделий

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Нижегородской области объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах по итогам января-февраля 2018 года составил 176,8 млрд рублей. По данному показателю наш регион занял 2 место в Приволжском федеральном округе после Республики Татарстан (271,2 млрд рублей).

Значительный объем отгрузки продукции наблюдался в производстве автотранспортных средств (18,7 млрд рублей) — 3 место в ПФО, в производстве пищевых продуктов (12,6 млрд рублей) — 2 место в ПФО, в производстве готовых металлических изделий (10,7 млрд рублей) — 1 место в ПФО, в производстве электронных и оптических изделий (5,6 млрд рублей) — 2 место, в производстве строительных материалов (4,1 млрд рублей) — 3 место, в производстве резиновых и пластмассовых изделий (4 млрд рублей) — 3 место, в производстве бумаги и бумажных изделий (3,9 млрд рублей) — 2 место, в судо— и самолетостроении (3,2 млрд рублей) — 4 место.