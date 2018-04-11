Власти заявляют о росте иностранных инвестиций, игнорируя собственную статистику

Власти России объявили о двукратном росте иностранных инвестиций в 2017 году. Однако их слова полностью опровергаются не только данными специалистов, но и официальной государственной статистикой, зафиксировавшей существенное сокращение инвестиций.

Хотя в 2017 году открывались крупные предприятия, построенные на деньги инвесторов из Европы, Америки и Азии, в целом за этот период было закрыто порядка 17,5 тысячи фирм с участием иностранного капитала (зарубежных компаний и совместных предприятий), а учреждено всего около 12,6 тысячи. Кроме того, значительная часть «иностранных» инвестиций (больше половины), как оказалось, пришла из оффшорных стран, где предприниматели России традиционно оформляют свой бизнес.

Инвестиции растут на словах

Российские чиновники на самом высоком уровне объявили об увеличении иностранных инвестиций в экономику России и улучшении инвестиционного климата в стране в 2017 году. В частности, в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что за год прямые иностранные инвестиции увеличились вдвое, достигнув 23 миллиарда долларов. По его словам, это «лучший показатель за предыдущие четыре года».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил 20 — 25 миллиардов долларов, что, по его мнению, превышает показатели каждого из двух предыдущих лет. «У нас было менее 20 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в 2015 году, в 2016 году был почти коллапс, в 2017 году такие инвестиции составили порядка 20-25 миллиардов долларов», — сказал министр.

Но подобные заявления не подтверждаются ни официальной статистикой, ни данными сторонних специалистов. В России учет прямых зарубежных инвестиций ведет Центробанк . По его данным за 2017 год, входящие в Россию прямые инвестиции составили 27,9 миллиарда долларов, сократившись на 14,3% по сравнению с показателями предыдущего года, а исходящие — 38,6 миллиарда долларов, увеличившись на 73,1%. Иными словами, чистый отток инвестиционного капитала в 2017 году составил 10,7 миллиарда долларов. По сведениям доклада конференции ООН по торговле и развитию, прямые инвестиции в Россию в 2017 году сократились на 17% до 31 миллиард долларов.

Сокращение иностранных вложений заметили в самых различных секторах российской экономики. Согласно подсчетам главного экономиста финансовой компании БКС Владимира Тихомирова , прямые иностранные инвестиции в нефинансовые компании сократились в 2017 году на 25% до 23,2 миллиарда долларов. Например, по данным компании Найт фрэнк (Knight Frank), в конце 2017 года иностранные инвесторы завершали сделки по продаже в России коммерческой недвижимости на 1,5 миллиарда долларов, при том что вложили они за год в три раза меньше — 502 миллиона долларов. Отток заграничных вложений в этой сфере произошел впервые за четыре года, утверждают в компании. На протяжении предыдущих лет инвесторы из-за границы вкладывали денег в Россию больше, чем выводили из нее.

Российские инвестиции как иностранные

Отдельного внимания заслуживает происхождение иностранных денежных поступлений. По данным ЦБ, 52,6% прямых инвестиций, поступивших в банковский сектор и небанковские корпорации в трех кварталах 2017 года, приходится на традиционные для российского бизнеса оффшорные зоны — Кипр (6,4 миллиарда долларов), Багамы (4,8 миллиарда долларов), Бермуды (1,2 миллиарда долларов) и Британские Виргинские острова (940 миллионов долларов). Данные за полный год отсутствуют.

Согласно данным исследования профессора Лондонского университета Анастасии Несветайловой, проведенного в 2015 году, подобные поступления обычно представляют собой «деньги российских структур, переработанные через цепь оффшорных юрисдикций, возвращенные обратно в Россию в виде прямых иностранных инвестиций».

Инвесторы из Европы, Америки и Азии

Несмотря на это, есть и реальные инвесторы. Немалая часть проектов, получивших известность в 2017 году, касается вложений в промышленность. Например, бельгийская компания Драйлок текнолоджис (Drylock Technologies) открыла в республике Татарстан завод по производству подгузников стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Французский производитель косметики Л'Ореал (L'Oreal) вложил 2,5 миллиарда рублей в расширение своего завода в Калужской области . Немецкая компания Виессманн (Viessmann) запустила в Липецкой области первый в России завод за 1,5 миллиарда рублей по производству водонагревательных котлов. Рядом с ним начал работу первый американский завод компании Пи-пи-джи (PPG) по производству лакокрасочной продукции стоимостью 2 миллиарда рублей.

Помимо компаний с Запада, в 2017 году появилось немало инвесторов из Азии. В начале года состоялась покупка 20-процентной доли Верхнечонскнефтегаза (дочерней компании Роснефти ) китайской компанией Бейджин газ груп (Beijing Gas Group Company Limited) за 1,1 миллиарда долларов. Компания из КНР Силк роад фанд (Silk Road Fund) приобрела 10% нефтехимического холдинга Сибур за 1,1 миллиарда долларов.

Одна из самых крупных сделок в сфере коммерческой недвижимости 2017 года тоже связана с Китаем. Компания Fosun Group купила знаменитое здание Москвы — офисный комплекс «Воздвиженка-центр» (известный как Военторг ), рыночная стоимость которого оценивается в 10 миллиардов рублей. Еще одна фирма, Чайна Чэнтун Интернешнл, заключила соглашение о вложении 150 миллионов долларов (8,8 миллиарда рублей) в строительство второй очереди (гостиниц, офисов и выставочного комплекса) бизнес-парка «Гринвуд» в Московской области

Существует интерес и со стороны других азиатских инвесторов. В частности, индийская компания KGK открыла завод по обработке алмазов во Владивостоке . Другая индийская фирма, Tata Power, намерена вложить 560 миллионов долларов в освоение Крутогоровского месторождения угля на Камчатке. Кроме того, вьетнамская корпорация «Ти-эйч тру милк» объявила о намерении построить в Приморском крае молочный комбинат стоимостью 216 миллионов долларов.

Иностранцы покидают Россию

Но в целом статистика касательно привлечения иностранного капитала выглядит менее оптимистично. В 2017 году, по данным Росстата, было зарегистрировано 9 тысяч 598 иностранных организаций, а ликвидировано на треть больше — 12 тысяч 70. Такая же тенденция у совместных российско-иностранных компаний: зарегистрировано 3 тысячи 13 предприятий, ликвидировано — 5 тысяч 419. Проблема наблюдается и в начале 2018 года. В январе в стране было зарегистрировано 502 иностранные компании, а ликвидировано — 1 тысяча 485. В этом же месяце российско-иностранных компаний было учреждено 165, а упразднено — 669.

Таким образом, несмотря на заявления чиновников, в России сокращается как объем иностранных инвестиций, так и количество иностранных и совместных предприятий. Помимо напряженных отношений с Западом, одной из главных причин этого может служить ухудшение делового климата. Вести в России бизнес становится все сложнее, а способные специалисты, обладающие высокой квалификацией, уезжают из страны.