Казахстанская РД КМГ планирует делистинг с LSE с 10 мая

Добывающая «дочка» казахстанской национальной компании «Казмунайгаз» — компания «Разведка добыча „Казмунайгаз“ (РД КМГ) планирует, что торговля ее глобальными депозитарными расписками (ГДР, GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE) прекратится с 10 мая текущего года, говорится в сообщении компании.

В распространенном в среду пресс-релизе компания подтвердила свое намерение направить в этот день в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании , а также на Лондонскую фондовую биржу заявления об исключении расписок из биржевого списка и об отмене торгов ими на бирже.

»Согласно п. 5.2.8 листинговых правил Великобритании, компания должна уведомить об исключении из биржевого списка Лондонской фондовой биржи не менее чем за 20 рабочих дней, что, таким образом, должно вступить в силу в 8.00 (по Лондонскому времени) 10 мая 2018 года", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в среду РД КМГ направит заявление об исключении простых акций и ГДР из биржевого списка Казахстанской фондовой биржи (KASE).