Ставки МБК приблизились к ключевой ставке ЦБ РФ

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». В марте 2018 г. отрицательный спред краткосрочных ставок межбанковского кредитования МБК к ключевой ставке Банка России продолжил сужение в результате роста спроса и сокращения предложения ликвидности, сообщается в комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

На увеличение структурного профицита ликвидности оказали влияние операции Банка России по реализации мер по предупреждению банкротства отдельных банков, в том числе с привлечением АСВ. Соответственно, был повышен прогноз уровня структурного профицита ликвидности до конца года.

Решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 б.п. в марте было ожидаемо рынком. Однако из-за ухудшения ситуации на внешних рынках ожидаемая траектория ставок на горизонте двух месяцев несколько выросла.

Ужесточение денежно-кредитной политики в США , возросшая вероятность обострения «торговых войн» и сохраняющаяся волатильность на мировых фондовых рынках заметно снизили спрос инвесторов на рисковые активы, в том числе российские.

Несмотря на это, на рынке облигаций сохранялись высокие объемы размещения ценных бумаг и продолжилось снижение их доходности. Этому в том числе способствовали мартовское решение Банка России снизить ключевую ставку и сохранение инфляции на низком уровне.

Прогноз уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 г. был повышен с 3,2-3,6 трлн руб. до 3,7-4,1 трлн руб.