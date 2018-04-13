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Ставки МБК приблизились к ключевой ставке ЦБ РФ
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Ставки МБК приблизились к ключевой ставке ЦБ РФ 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». В марте 2018 г. отрицательный спред краткосрочных ставок межбанковского кредитования МБК к ключевой ставке Банка России продолжил сужение в результате роста спроса и сокращения предложения ликвидности, сообщается в комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
На увеличение структурного профицита ликвидности оказали влияние операции Банка России по реализации мер по предупреждению банкротства отдельных банков, в том числе с привлечением АСВ. Соответственно, был повышен прогноз уровня структурного профицита ликвидности до конца года.
Решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 б.п. в марте было ожидаемо рынком. Однако из-за ухудшения ситуации на внешних рынках ожидаемая траектория ставок на горизонте двух месяцев несколько выросла.
Ужесточение денежно-кредитной политики в США, возросшая вероятность обострения «торговых войн» и сохраняющаяся волатильность на мировых фондовых рынках заметно снизили спрос инвесторов на рисковые активы, в том числе российские.
Несмотря на это, на рынке облигаций сохранялись высокие объемы размещения ценных бумаг и продолжилось снижение их доходности. Этому в том числе способствовали мартовское решение Банка России снизить ключевую ставку и сохранение инфляции на низком уровне.
Прогноз уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 г. был повышен с 3,2-3,6 трлн руб. до 3,7-4,1 трлн руб.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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