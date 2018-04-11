«Русал» попросил покупателей платить в евро

UC Rusal попросила покупателей платить в евро

Покупатели постепенно переходят на оплату в евро, но на это требуется дополнительное время. После включения Дерипаски в санкционный список США стоимость акций компании резко снизилась на всех биржах.

"РусАл" предупредил о возможности технических дефолтов по части кредитных обязательств и попросил клиентов приостановить платежи. Ряд инвестиционных банков ограничил для своих клиентов покупку акций компании, а Лондонская биржа металлов временно остановила торговлю металлами от "РусАла".