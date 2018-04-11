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«Русал» попросил покупателей платить в евро
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UC Rusal попросила покупателей платить в евро 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания UC Rusal, основным владельцем которой является Олег Дерипаска, попросила покупателей расплачиваться в евро, а не в долларах США, чтобы обойти новые санкции США, сообщают "Ведомости".
Покупатели постепенно переходят на оплату в евро, но на это требуется дополнительное время. После включения Дерипаски в санкционный список США стоимость акций компании резко снизилась на всех биржах.
"РусАл" предупредил о возможности технических дефолтов по части кредитных обязательств и попросил клиентов приостановить платежи. Ряд инвестиционных банков ограничил для своих клиентов покупку акций компании, а Лондонская биржа металлов временно остановила торговлю металлами от "РусАла".
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