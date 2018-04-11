Банк «Возрождение» более чем на 60% увеличил объем ипотечного кредитования за полгода

Объем выдачи ипотечных кредитов банка «Возрождение» за последние шесть месяцев вырос более чем на 60% и составил в марте 1,55 миллиарда рублей, всего объем ипотечного портфеля по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 41,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Положительная динамика связана с улучшением в 2018 году условий жилищного кредитования: за указанный период банк «Возрождение» дважды снижал ставки по всем видам ипотечных кредитов. На сегодняшний день минимальная ставка по кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке составляет 9% годовых, на вторичном — 9,2%», — отмечается в материале.

«Возрождение» продолжает активно развивать ипотечное направление: банк является финансовым партнером программы «Социальная ипотека» для врачей, учителей, молодых ученых и уникальных специалистов, в рамках которой правительство Московской области компенсирует участникам полную стоимость квартиры.

В марте 2018 года банк также стал участником программы льготной ипотеки под 6% для семей с детьми.