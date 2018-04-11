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ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «АктивКапитал Банка»
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ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «АктивКапитал Банка» 

Российская Газета 16 минут назад
Фото: Российская Газета
Банк ВТБ, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ), начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам "АктивКапитал Банка". Выплаты могут получить как физические, так и юридические лица в следующих городах: Москва, Королев, Мытищи, Одинцово, Санкт-Петербург, Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Кинель, Воронеж, Пермь, Иркутск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Саратов, Энгельс, Екатеринбург, Бузулук.
ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с букв от М до Я. Уточнить отделения банка, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ». Дополнительную информацию можно получить по телефону: ‪8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный) или написав на почту: info@vtb.ru.
Возмещение по вкладам выплачивается в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка» 29 марта этого года.
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