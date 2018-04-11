ДГК привлечет кредитные линии в Росбанке и Сбербанке на 4,6 млрд рублей

Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в «Русгидро» ) привлечет кредитные линии в Росбанке Сбербанке на общую сумму 4,57 млрд рублей, говорится в сообщении компании. банк ВТБ. Росбанк и Сбербанк стали победителями прошедших аукционов на привлечение кредитных средств. Всего в торгах участвовали четыре кредитных организации: Росбанк, Сбербанк, Газпромбанк Росбанк предоставит кредитную линию по трем лотам на общую сумму 4,2 млрд рублей. Сбербанк обеспечит кредитную линию на 375 млн рублей. Кредитные линии привлекаются для пополнения оборотных средств, уточняет компания.