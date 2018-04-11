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Суд привлек АСВ в качестве третьей стороны по иску Promsvyaz Capital B. V. к ЦБ
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Суд привлек АСВ в качестве третьей стороны по иску Promsvyaz Capital B. V. к ЦБ 

Rambler News Service 28 минут назад
Арбитражный суд Москвы привлек Агенство по страхованию вкладов (АСВ) к рассмотрению иска Promsvyaz Capital B. V. Дмитрия Ананьева к ЦБ в качестве третьего лица, сообщает корреспондент RNS из зала суда. Компания просит признать незаконными действия регулятора по финансовому оздоровлению Промсвязьбанка.
«Суд удовлетворяет ходатайство государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов о привлечении в качестве третьего лица», — сказала судья.
Представитель АСВ обосновал ходатайство тем, что госкорпорация является мажоритарным акционером Промсвязьбанка — на сегодняшний день ей принадлежит более 99% его акций. «Возможное судебное решение может затронуть наши интересы», — сказал представитель АСВ.
Представитель истца возражал против удовлетворения ходатайства. «Мы полагаем, что права и обязанности АСВ затронуты не будут, потому что его статус определен законом», — сказал он.
На предыдущем заседании 14 марта суд привлек временную администрацию Промсвязьбанка к рассмотрению иска в качестве представителя истца.
15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, в последующем капитал банка был уменьшен до 1 рубля, а сама кредитная организация была выбрана Минфином в качестве опорного банка по работе с гособоронзаказом.
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