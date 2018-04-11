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Депутаты Заксобрания Камчатского края одобрили поправки в бюджет
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Депутаты Заксобрания Камчатского края одобрили поправки в бюджет 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Камчатки одобрили поправки в региональный бюджет — его доходная часть увеличена на 528,7 миллиона рублей за счет полученных субсидий из федерального центра и роста собственных доходов края, сообщает пресс-служба краевого парламента.
rightС учетом внесенных изменений в главный финансовый документ региона доходная часть бюджета составила 71,334 миллиарда рублей, расходная — 74,755 миллиарда рублей.
Спикер регионального парламента Валерий Раенко сообщил, что порядка 200 миллионов будут направлены на продолжение реконструкции трассы Петропавловск — Мильково, еще около 86 миллионов рублей пойдут на завершение строительства детского сада в Петропавловске-Камчатском. «Есть уверенность, что уже летом этот долгожданный объект будет сдан», — сказал Раенко.
Кроме того, около 87 миллионов рублей будут выделены на начало строительства нового корпуса Паратунского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
"Также поступили целевые средства — 35 миллионов рублей из резервного фонда президента России, средства пойдут на закупку оборудования в реанимационное отделение детской краевой больницы и в онкологический диспансер", — сообщил Раенко.
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