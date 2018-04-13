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Правительство продлило господдержку комплексных инвестпроектов
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Правительство продлило господдержку комплексных инвестпроектов 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Правительство продолжит возмещать затраты компаний на выплату кредитов по комплексным инвестпроектам.
Документ о продлении действий механизма господдержки, предусматривающий предоставление субсидий из федеральной казны отечественным компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российским банкам, Внешэкономбанку и международных финорганизациям, взятым для реализации инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, опубликован на сайте кабинета министров.
Кабинет министров еще уточнил критерии комплексным инвестпроектам, а также цели, условия и порядок предоставления субсидий на них.
В Минпромторге подсчитали, что количество таких инвестпроектов, по которым могут поступить обращения о предоставлении субсидий из федерального бюджета — 215 проектов. Общий объем привлекаемых по ним кредитов 83,3 миллиарда рублей.
В федеральном бюджете на это предусмотрено 24,05 миллиарда рублей (в 2018 году — 6,86 миллиарда рублей, в 2019 году — 8,6 миллиарда рублей, в 2020 году — 8,59 миллиарда рублей).
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