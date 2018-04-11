Рынок акций стабилизируется: фишки пытаются расти, «Русал» и En+ снижаются на 1,5-3,5% 

Российский рынок акций стабилизируется около достигнутых уровней после широких колебаний предыдущих двух дней. Рублевые котировки голубых фишек пытаются расти в рамках коррекции, бумаги "Русала" и En+ снижаются на 1,5-3,5%, свидетельствуют данные торгов.
Дорогая нефть поддерживает акции нефтегазового сектора. Бумаги "Роснефти" дорожают на 3,5%, "Лукойла" — на 2,1%, "Газпром нефти" — на 2,3%, "Татнефти" — тоже на 2,3%, "Сургутнефтегаза" — на 1,9%, "Газпрома" — на 0,7%. Акции Сбербанка растут на 1,1%, ВТБ — на 0,5%.
Индекс Мосбиржи к 10.34 мск среды повышался на 1,1% — до 2198 пунктов, индекс РТС снижался на 0,9% — до 1081 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение долларового индикатора — РТС — объясняется ростом валюты США к рублю, который тоже немного сбавил темпы. Доллар дорожает на 1,1 рубля, до 64,1 рубля, евро — на 1,55 рубля, до 79,4 рубля.
Похоже, что «шторм» затихает, российские рынки ищут себя на новых уровнях, отмечают трейдеры.
В отсутствие новых импульсов со стороны геополитики и санкций фондовый рынок РФ и рубль попытаются скорректироваться вверх, полагают эксперты.
"Сейчас в большинство российских акций заложен излишний дисконт за риск, поэтому стабильные компании, которые в меньшей степени попадают под удар, могут выйти на траекторию роста уже в среду, а «слабые» акции рискуют подзадержаться на низких уровнях поддержки. Эта просадка рискует оказаться самой короткой в истории противостояния между Россией и Западом, но итоги подводить можно будет только к пятнице", — сказал управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.