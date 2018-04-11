МТС выкупит акции у не согласных с реорганизацией акционеров по 234 руб.

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. МТС готов выкупить ценные бумаги акционеров, которые не согласятся с присоединением к головной компании дочерних структур — «Стрим Диджитал» и «ССБ» — по 234 рубля за бумагу, сообщила компания. Выкуп будет производиться у акционеров, которые проголосуют против реорганизации на годовом собрании 28 июня. "Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «МТС» принять решение о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» следующих дочерних обществ: ООО «Стрим Диджитал» и АО «ССБ», — говорится в сообщении. "ПАО «МТС»… обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, по цене 234… рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию", — сообщила компания. Акции МТС на Мосбирже росли на 10:33 мск на 3,4%, их цена на тот момент составляла 291,5 руб. за бумагу.