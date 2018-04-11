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МТС выкупит акции у не согласных с реорганизацией акционеров по 234 руб.
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МТС выкупит акции у не согласных с реорганизацией акционеров по 234 руб. 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. МТС готов выкупить ценные бумаги акционеров, которые не согласятся с присоединением к головной компании дочерних структур — «Стрим Диджитал» и «ССБ» — по 234 рубля за бумагу, сообщила компания.
Выкуп будет производиться у акционеров, которые проголосуют против реорганизации на годовом собрании 28 июня.
"Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «МТС» принять решение о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» следующих дочерних обществ: ООО «Стрим Диджитал» и АО «ССБ», — говорится в сообщении.
"ПАО «МТС»… обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, по цене 234… рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию", — сообщила компания. Акции МТС на Мосбирже росли на 10:33 мск на 3,4%, их цена на тот момент составляла 291,5 руб. за бумагу.
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