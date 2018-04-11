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Управляющая компания выплатит 100 тысяч рублей уфимке, сломавшей руку
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Управляющая компания выплатит 100 тысяч рублей уфимке, сломавшей руку 

АиФ-Уфа 57 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Управляющая компания «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» выплатит горожанке, пострадавшей от падения с лестницы, 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В октябре 2014 года пенсионерка спускалась по лестнице в многоэтажке. Женщина споткнулась о незакрепленный уголок ступеньки и упала на бетон. От падения 66-летняя уфимка сломала руку, и долгое время была на лечении.
«Причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание общего имущества дома управляющей компанией», — рассказали в прокуратуре республики.
Теперь компании предстоит выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей.
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