Управляющая компания выплатит 100 тысяч рублей уфимке, сломавшей руку

Управляющая компания «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» выплатит горожанке, пострадавшей от падения с лестницы, 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В октябре 2014 года пенсионерка спускалась по лестнице в многоэтажке. Женщина споткнулась о незакрепленный уголок ступеньки и упала на бетон. От падения 66-летняя уфимка сломала руку, и долгое время была на лечении.

«Причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание общего имущества дома управляющей компанией», — рассказали в прокуратуре республики.

Теперь компании предстоит выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей.