Рубль вряд ли сможет в ближайшее время отыграть утраченные позиции, — Алексей Девятов, главный аналитик ФК «Уралсиб»

Согласно опубликованным вчера данным ЦБ, в 1 кв. этого года профицит счета текущих операций составил 28,8 млрд долл., что заметно больше 22,3 млрд долл. в 1 кв. 2017 г. Отток капитала за 1 кв. 2018 г. оказался равен 13,4 млрд долл. против 16,4 млрд долл. годом ранее. Основной причиной замедления оттока капитала в 1 кв. текущего года стало резкое снижение чистого приобретения финансовых активов банковским сектором. При этом наблюдался значительный рост чистого приобретения финансовых активов нефинансовым сектором экономики, который и обеспечил львиную долю оттока капитала в начале текущего года.

Баланс внешней торговли остался на относительно высоком уровне

В 1 кв. 2018 г. профицит счета текущих операций повысился год к году благодаря значительному росту профицита торгового баланса (до 42,3 млрд долл. с 34,5 млрд долл. в 1 кв. 2017 г.). При этом в начале года было зафиксировано значительное увеличение экспорта год к году (до 99,3 млрд долл. с 82,6 млрд долл.) на фоне заметного роста импорта (до 57 млрд долл. с 48,1 млрд долл.). Относительно высокие показатели экспорта были обеспечены преимущественно за счет увеличения доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов, а также ненефтегазового экспорта. Баланс услуг в первом квартале текущего года умеренно ухудшился, баланс заработной платы практически не изменился, а баланс инвестиционных доходов стал незначительно лучше по сравнению с ситуацией годичной давности.

Ожидаем укрепления рубля после окончания волны распродаж широкого класса активов

Несмотря на масштабную поддержку со стороны фундаментальных факторов, курс российской валюты резко снизился в начале текущей недели в результате введения нового пакета антироссийских санкций. Поскольку реакция на введение санкций была в значительной мере эмоциональной, мы полагаем, что в случае отсутствия дальнейшей эскалации напряженности и сохранения относительно высоких цен на топливно-энергетические товары рубль может умеренно укрепиться в течение ближайших двух-трех недель. При этом необходимо отметить, что относительно высокий курс рубля в 1 кв. 2018 г. был в значительной мере обусловлен большим интересом нерезидентов к рублевым активам. По нашему мнению, введенные санкции могут ощутимо снизить уровень присутствия нерезидентов на российском финансовом рынке. Таким образом, даже при сохранении благоприятной конъюнктуры на рынке энергоносителей рубль вряд ли сможет в ближайшее время полностью отыграть утраченные в начале текущей недели позиции. Существенными факторами, препятствующими укреплению российской валюты в среднесрочной перспективе, будут оставаться постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах, а также сезонное ухудшение баланса счета текущих операций во втором и третьем кварталах текущего года.