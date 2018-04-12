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До конца недели ожидается консолидация пары доллар-рубль в диапазоне 61-64, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка
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До конца недели ожидается консолидация пары доллар-рубль в диапазоне 61-64, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 50 минут назад
Продолжающееся снижение цен на ОФЗ, сохранение негативного сантимента в отношении российских активов способствовали росту пары доллар/рубль до новых максимумов. В середине дня твит Трампа о том, что России следует приготовиться «сбивать американские ракеты в Сирии», усилил опасения относительно роста рисков серьезной эскалации конфликта и повлек новый импульс на ослабление рубля — пара доллар/рубль достигала отметки в 65 руб/долл. Однако сделанный через пару десятков минут комментарий Трампа с предложением остановить гонку вооружений способствовал снова некоторой стабилизации ситуации.
Уже после закрытия основной торговой сессии рубль получил поддержку после новости о том, что Минфин США по-прежнему выступает против введения санкций на российский госдолг. Данная новость способствовала возвращению пары доллар/рубль в район 62-62,50 руб/долл. В результате по итогам дня рубль отыграл у евро и доллара 0,5-0,7%.
С точки зрения фундаментальных предпосылок (динамика цен на нефть, общая тенденция для валют EM, разница в инфляции, объем ЗВР) рубль на текущих уровнях продолжает оставаться сильно недооцененным. Укрепление рубля во второй половине вчерашнего дня увеличивает шансы на то, что локальные минимумы в рубле остались позади. Однако краткосрочные колебания рубля определяются не фундаментальными условиями, а новостным фоном, поэтому при сценарии нового витка роста геополитических рисков, несмотря на значительную недооценку рубля, исключать нового импульса на ослабление российской валюты не стоит.
В текущих условиях в базовом сценарии до конца недели ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 61-64 руб/долл. с постепенным движением к нижней границе диапазона.
Прайм: последние новости
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