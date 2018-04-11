МТС может выплатить 46,7 млрд дивидендов по итогам 2017 года

Совет директоров МТС рекомендовал собранию акционеров выплатить 46,7 млрд рублей дивидендов по итогам 2017 года, говорится в сообщении компании.

«Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 28 июня 2018 года, одобрить выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 23,4 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (46,8 рубля на одну АДР). В случае принятия этого решения акционерами МТС может выплатить до 46,762 миллиарда рублей по итогам 2017 года», — отмечается в сообщении компании.