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МТС может выплатить 46,7 млрд дивидендов по итогам 2017 года
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МТС может выплатить 46,7 млрд дивидендов по итогам 2017 года 

Rambler News Service 25 минут назад
Совет директоров МТС рекомендовал собранию акционеров выплатить 46,7 млрд рублей дивидендов по итогам 2017 года, говорится в сообщении компании.
«Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 28 июня 2018 года, одобрить выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 23,4 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (46,8 рубля на одну АДР). В случае принятия этого решения акционерами МТС может выплатить до 46,762 миллиарда рублей по итогам 2017 года», — отмечается в сообщении компании.
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