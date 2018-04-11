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Курс доллара превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года
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Курс доллара превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новость дополняется.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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