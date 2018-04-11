Renault и «Ростех» планируют завершить рекапитализацию «АвтоВАЗа» в октябре

Renault и корпорация «Ростех» планируют завершить рекапитализацию «АвтоВАЗа» на сумму более 107 млрд рублей в октябре 2018 года, сообщили в «Ростехе» со ссылкой на главу госкорпорации Сергея Чемезова.

«В результате сделки российский автопроизводитель получит активы, очищенные от долгов на указанную сумму», — отметили в «Ростехе».

В настоящий момент реализован второй этап рекапитализации, предусматривающий конвертацию долгов «АвтоВАЗа» на общую сумму 61,4 млрд руб. в акции. В его рамках «Ростех» и Renault переступили в пользу альянса права требования по долгам автопроизводителя — на 30,7 млрд руб. каждый. Взамен альянс стал участником закрытой подписки на новые акции «АвтоВАЗа» такой же стоимостью.

На данный момент СП Ростеха и Renault — Alliance Rostec Auto уже увеличил долю в российском автопроизводителе с 64,6% до 83,5%», сказали в «Ростехе».

Кроме того, как отметили в госкорпорации, в результате сделки доли в голландском СП распределились следующим образом: 61,1% принадлежит Renault, 38,9% — «Ростеху».

Первая допэмиссия «АвтоВАЗа» — на сумму 26 млрд руб. — состоялась в декабре 2016 года, ее выкупили Renault, а также миноритарные акционеры, в том числе «Ренессанс групп».

«Заключительный этап запланирован на октябрь 2018 года: еще порядка 20 млрд руб. будут внесены «Ростехом» на уставные цели «АвтоВАЗа» без увеличения доли в уставном капитале», — отметили в «Ростехе».

«Это крупнейшая в истории российского автопрома сделка, которая поэтапно длилась несколько лет. Меры, принятые совместно с французскими партнерами, призваны помочь обновлению «АвтоВАЗа». Фактически более 100 млрд рублей инвестировано в развитие завода и бренда Lada», — сказал Чемезов.

В начале июня прошлого года Чемезов говорил, что Alliance Rostec Auto, у которого после завершения рекапитализации может оказаться почти 99% «АвтоВАЗа», может быть ликвидировано через 1-1,5 года, и предприятия станут прямыми владельцами автомобильной компании.