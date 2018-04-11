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МТС снизил для абонентов стоимость услуг в Крыму
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МТС снизил для абонентов стоимость услуг в Крыму 

РИА Новости Крым 49 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. С 11 апреля мобильный оператор МТС ввел новые сниженные цены на звонки в Крыму и Севастополе, SMS и интернет в сетях других операторов. Об этом говорится на сайте комапнии.
"Новые условия позволят сократить расходы на связь от 3 до 10 раз. Для абонентов-физических лиц всех тарифных планов стоимость минуты входящего вызова и исходящего SMS на номера всех операторов России составит 2 рубля, стоимость минуты исходящего вызова на номера всех операторов России — 3 рубля, стоимость 1 Мб интернет-трафика — 1 рубль", — передает пресс-служба мобильного оператора.
При этом абоненты могут по-прежнему пользоваться опциями для дополнительной оптимизации расходов.
ФАС возбудила дела против МТС и "Мегафона" за завышение тарифов >>
В начале марта, Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против МТС и «Мегафона» из-за необоснованно завышенных цен междугородних звонков и неисполнение предписания ФАС. Позже министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что мобильные операторы будут снижать стоимость национального роуминга в 3-5 раз.
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