МТС снизил для абонентов стоимость услуг в Крыму

"Новые условия позволят сократить расходы на связь от 3 до 10 раз. Для абонентов-физических лиц всех тарифных планов стоимость минуты входящего вызова и исходящего SMS на номера всех операторов России составит 2 рубля, стоимость минуты исходящего вызова на номера всех операторов России — 3 рубля, стоимость 1 Мб интернет-трафика — 1 рубль", — передает пресс-служба мобильного оператора.

При этом абоненты могут по-прежнему пользоваться опциями для дополнительной оптимизации расходов.

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