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Иностранцы пробуют выкупать падение российского рынка, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
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Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Иностранцы пробуют выкупать падение российского рынка, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 36 минут назад
Фото: Прайм
Поэтому вероятность эскалации военного конфликта между странами НАТО и РФ снизилась, но не исключено, что на короткий период.
Используя этот факт и существенное снижение качественных российских акций, во вторник прошли спекулятивные покупки сразу на открытии торгов. Акции металлургического сектора пользовались особым спросом в силу качественного финансового профиля компаний. По нашим расчетам, дельта движения капитала в фондах с фокусом на РФ показала положительный результат: приток ликвидности по итогам торгов вторника составил около $43 млн  Поэтому в среду мы ожидаем продолжения подъема российского рынка. На этом фоне рубль попытается укрепиться к доллару. Плюс цены на нефть держатся на высоком уровне в $70,6 за баррель, несмотря на увеличение запасов сырой нефти в США на 1,76 млн барр, согласно прогнозу API.
Однако в пользу доллара будет играть ожидание увеличение инфляции в США и публикация мартовского протокола заседания FOMC, который расскажет о позиции членов комитета относительно роста процентной ставки.
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