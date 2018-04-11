Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля

Цены на одежду, обувь и аксессуары вырастут осенью, если курс рубля не стабилизируется, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров.

Порядка 80 процентов продавцов зависят от поставок из-за рубежа. Пересмотр цен произойдет при значительном снижении курса национальной валюты. Если же колебания рубля будут в диапазоне 5-10 процентов, то стоимость товаров не изменится.

По словам президента Baon Ильи Ярошенко, рост цен для покупателей не будет пропорционален курсам: «Если, скажем, доллар вырастет на 20 процентов, то для конечного потребителя цена увеличится на 10 процентов, оставшиеся 10 процентов разделят между собой поставщики и ретейлеры за счет снижения своей маржинальности».

Одежду, обувь и аксессуары в Россию ввозят в основном из стран Азии или Европы, отметила коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян . Она добавила, что на ситуацию на российском рынке также влияет не восстановившийся после кризиса потребительский спрос.

Ранее производители бытовой техники и электроники предупредили о повышении закупочных цен на фоне падения курса рубля.