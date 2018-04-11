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Total приобрела активы Cobalt в Мексиканском заливе
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Total приобрела активы Cobalt в Мексиканском заливе на $300 млн 

Прайм 40 минут назад
Фото: Reuters
Total SA сегодня сообщила о приобретении ряда активов в Мексиканском заливе примерно за 300 млн долларов.
Она участвовала в аукционе, на котором распродавались активы обанкротившейся нефтяной разведывательной компании Cobalt International Energy Inc., сообщает Dow Jones.
Активы включают в себя 20%-ную долю в месторождении North Platte. Total уже владела 40%-ной долей этого месторождения, а теперь стала его оператором. Оставшиеся 40% принадлежат Statoil ASA.
Кроме того, Total приобрела 20% месторождения Anchor, оператором которого является Chevron Corp. Доля Total на этом участке достигла 32,5%.
Президент Total по разведке и добыче Арно Брейяк отметил, что компании удалось заполучить эти активы на "крайне привлекательных условиях" и теперь она займется разработкой месторождения North Platte.
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